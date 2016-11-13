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Kars'ta FETÖ’den 969 kişi gözaltına alındı

Kars’ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 969 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 358’i tutuklandı.

Karsta FETÖden 969 kişi gözaltına alındı

13 Kasım 2016 10:27

FETÖ’cülere yönelik Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen operasyonlarda bugüne kadar kent genelinde 969 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 358’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce (FETÖ/PDY)’ye operasyonlarında, toplam 969 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 358’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 334 kişi adli kontrol şartıyla, 255 kişi de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 22 kişinin ise gözaltı süresi devam ediyor. 

Işık Çapanoğlu
KARS


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