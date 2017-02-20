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Kars’ta FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı

Kars’ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğretim görevlisi, müftülük personeli, kalkınma ajansı personeli, memurlarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.


20 Şubat 2017 12:20

FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülmekte olan soruşturmaları kapsamında; Kars Kafkas Üniversitesinde öğretim görevlisi ve diğer kadrolarda görevli 15 şüpheli, Kars İl Müftülüğünde görevli 2 şüpheli, Serhat Kalkınma Ajansında görevli 2 şüpheli, Kars PTT İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünden OHAL KHK’ları ile devlet memurluğundan çıkartılan 2 şüpheli ve özel şirketlerde çalışan 2 şüpheli olmak üzere toplam 23 şüpheli şahıs hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve bazı şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin kendi aralarında kriptolu iletişimde kullanmış oldukları ByLock programı kullandıkları gerekçesi ile verilen gözaltı kararlarına istinaden operasyon düzenledi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kars il merkezi ile eş zamanlı olarak İstanbul ve Şırnak illerinde başlatılan operasyonlarda, toplam 21 kişi gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Kars Kafkas Üniversitesinde gözaltına alınan 13 kişiden işlemleri tamamlanan 12 kişi Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılığı sevk edilen 12 kişiden 6’sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer kurumlardan gözaltına alınan 8 kişiden işlemleri tamamlanan 7 kişi Kars Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılığa sev edilen 8 kişiden 3’ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişinin de emniyetteki işlemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Işık Çapanoğlu

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, kars


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