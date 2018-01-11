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Kars’ta fırtına felaketi

Kars’ta etkili olan fırtına çatıları yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Fırtınada 15 ev zarar görürken, telefon direkleri kırıldı, elektrik telleri koptu.

Karsta fırtına felaketi
Fırtına felaketi! Çatılar metrelerce uzağa uçtu - Foto Galeri

11 Ocak 2018 08:56
Kars’ta fırtına felaketi - Tıkla İzle

Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde etkili olan fırtına, yaklaşık 15 evin çatısını yerinden söktü. Direklerin kırıldığı, bazı evlerin hasar gördüğü fırtınada can kaybı yaşanmazken, Mustafa Dülgeroğlu isimli köylüyle ait atölyenin çatısı tamamen uçtu, atölyedeki malzemeler de zarar gördü.

Halefoğlu köyünde gece başlayan, yaklaşık 1 saat süren fırtına telefon direklerini kırdı, elektrik tellerini de kopardı. Fırtına, çatıları ve demirleri yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Evlerinden dışarı çıkamayan köylüler ise panik yaşadı.

"Fırtına vurdu, söktü"

Akşamüzeri rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Aziz Bozkurt, "Akşam hafif bir rüzgar oldu. İlerleyen saatlerde kıyamet koptu. Ben dedim zelzele oldu. Deprem olacak, dışarı çıkamıyorum. Birden çatılar uçtu. İçeri kaçtık. Tarif edemem fırtına, vurdu, söktü, betonları söktü attı" dedi.

Evi hasar gören Adem Kaskurt, "Tarif edilemez bir korku yaşadık. Ne oluyor, kıyamet kopuyor. Anlayamadık, çocuklar bize sarıldı. Baba anne diye ağladılar. Bütün demirleri hepsini savurdu buralara. Sabaha kadar uyuyamadık. Valimize sesleniyorum halkımız şuanda, köylümüz mağdur bir durumda, kışın ortasında eli kolu bağlanmış bir şekilde kalmışız. Toplam 10-15 evin çatısı uçtu" şeklinde konuştu.

Gece yarısı atölyesinin çatısının uçtuğunu belirten Mustafa Dülgeroğlu, "Fırtına çatının hepsini uçurdu. Malzemeler zarar gördü, kablolar koptu işte bu halde görüyorsunuz. Geçimimi atölye ile sağlıyorum. 5 kız çocuğuna bakıyorum. Köyün en fakiri benim" şeklinde konuştu.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde etkili olan ve hızı saatte 150 kilometreyi bulan fırtına önüne ne geldiyse yıktı geçti. Çatıların uçtuğu, direklerin kırıldığı köyde can kaybı olmaması ise teselli oldu.
Kışın ortasında evlerinin çatıları uçan köylüler yetkililerden yardım bekliyor. 

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç

Etiketler: fırtına, kars

 

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