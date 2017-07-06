Kars'ta hava harekatı ile 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2017 tarihinde sabah saatlerinde Kars'ın Kağızman kırsalına icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve taarruz helikopteri ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristlere ait bir barınak ve bir silah mevziinin de imha edildiği belirtildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.