Orman ve Su İşleri Kars İl Müdürü Murat Doğanay,öncülüğünde sürdürülen ‘Av Koruma ve Kontrollerinde 2016 yılında yasa dışı avcılık yaptıkları tespit edilen toplam 44 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Orman ve Su İşleri Kars İl Müdürü Murat Doğanay, yasa dışı avcılık yapanlara karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Doğanay, “Görevlilerimiz rutin olarak denetimlerini sürdürüyor. Yasal olarak avcılık yapanlara limitleri doğrultusunda izin veriliyor. Bunun dışında kaçak avlananlara gerekli yasal uygulamaları yapıyoruz” dedi.

Öte yandan Orman ve Su İşleri Kars İl Müdürlüğü doğa koruma ekiplerince, 2016 yılında yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık yaptıkları tespit edilen 44 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Avcılar tarafından kullanılan ve avda kullanılması yasak olan 12 tüfeğe al konularak muhafaza altına alındı.

Kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 44 kişiye 32.084TL. idari para cezası ve 35.150.TL.’de tazminat düzenlendi.

Işık Çapanoğlu

KARS