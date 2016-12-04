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Kars’ta kar, kazaları da beraberinde getirdi

Kars’ta kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, Susuz’da bir öğrenci minibüsünün kayarak takla atması sonucu 12 öğrenci yaralandı.

Karsta kar, kazaları da beraberinde getirdi

04 Aralık 2016 10:24

Kars’ı etkisi altına alan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kars-Göle Boğatepe, Selim-Sarıkamış, Kars-Susuz-Ardahan, Kars-Digor Iğdır Hanlar Geçidi ile Kars-Arpaçay-Çıldır Karayolunda etkili olan tipi ve buzlanma dan dolayı trafik kazaları meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarında toplam 14 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan tipi ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de sürücüleri buz ve tipiye karşı uyardı. Trafik ekipleri zincirsiz araçlar yola çıkmasına da izin vermiyor. 

Işık Çapanoğlu
KARS


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