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Kars’ta kar yağışı |Kars haberleri

Kars ve Sarıkamış’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Karsta kar yağışı |Kars haberleri

11 Ocak 2018 22:06
Kars’ta kar yağışı - Tıkla İzle

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Ali Demerci isimli vatandaş, “Beklenen kar Sarıkamış’a yağmaya başladı. Sarıkamış’a ise kar yakışıyor. Kar olmasa bizim hiçbir faaliyetimiz olmaz. Sarıkamış Kayak Merkezi daha çok canlanacak. Sarıkamış’ta kayak sporları yapılıyor” dedi.

Kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Kars ve Sarıkamış’ta kar yağışı aralıkla devam ediyor. 

Alper Yıldırım
 

 

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