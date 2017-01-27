Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kars'ta kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipiden 116 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Kar yağışı en çok çocukları mutlu etti.

Karsta kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi

27 Ocak 2017 12:04
Kars beyaza büründü, kar yağışı en çok çocukları sevindirdi - Tıkla İzle

Kars’ta kar yağışı ve tipi ardından olumsuzlukları da peşinden getirdi. Kentte etikli olan tipi nedeniyle 116 köy yolunun Kars merkez ile irtibatı kesildi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

"Yaban ördekleri merkeze akın etti"

Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban ördekleri kent merkezine akın etti. Mesut Yılmaz parkı önünden geçen Kars Çayı’nın açık yerlerine gelen ördekler burada karınlarını doyurdu.

"Kar çocukların eğlencesi oldu"

Kar yağışı en çok çocukların işine yaradı. Kar ile birlikte kendilerini sokaklara atan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Kar üzerine uzanarak kafasını kara sokan çocuk tünel kazdığını belirterek dakikalarca kar üzerinde oynadı. Kardeşiyle oyun oynayan çocuk, daha sonra kardeşiyle birlikte kızaklarını alarak evlerinin yolunu tuttu. Bir vatandaş ise küçükken bularak büyüttüğü köpeği ile kar üzerinde oyun oynandı.

"Sibirya soğukları yerini sıcak havaya bıraktı"

Kars’ta yaklaşık 15 gündür etkili olan ve eksi 27 dereceyi bulan soğuk hava, kar yağışı ile birlikte yerini sıcak havaya bıraktı. Kar yağışıyla ısınan hava vatandaşları da sevindirdi. Uzun zamandır soğuk hava ile mücadele ettiklerini ifade eden vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte havanın çok güzel olduğunu belirtti.

Öte yandan Kars’ta kar yağışı sonrası etkili olan tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Digor Hanlar Geçidi ile Kars-Göle Boğatepe Geçidi’nde etkili olan tipi sürücüleri de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafik ekipleri Kars dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri zincirsiz araçların kent dışına çıkmasına izin vermiyor. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!