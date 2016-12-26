Kars’ta etkili olan kar yağışı sonrasında karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kentin ana arterlerinin karını temizledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 tuz sericili kar küreme bıçaklı kamyon, 4 kar küreme bıçaklı kamyon, 4 greyderin de olduğu toplamda 20 araç ve 32 personel ile Kars’ta adeta seferberlik ilan etti.

Karayolları ekipleri, Kars - Iğdır, Kars - Ardahan ve Kars - Erzurum şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettirirken,çalışmaların devam edeceği öğrenildi.