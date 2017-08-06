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Kars’ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

Kars’ta tarımla uğraşan köylüler, 30 derece sıcaklığın altında çalışmak zorunda kalıyor.

Karsta köylüler, güneş altında patos vuruyor

06 Ağustos 2017 11:35

Kars’ta çifçiler, güneşli ve sıcak hava da buğday hasadı için sabahın erken saatlerinde işe koyulup, günün en sıcak saatinde bile işleri yetiştirebilmek için hummalı şekilde çalışıyor. Bir taraftan atlı tırmık ile ürününü toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı arpa ve buğdayını traktörün arkasına bağladığı patosa atarak, saman ve buğdayını ayırıyor.

Güneş altın de akşama kadar çalışan köylüler, hava kararınca köyünün yolunu tutuyor. Kars’ta özellikle son günlerde havaların aşırı sıcak olduğunu ifade eden Atilla Duran, “Hava sıcak ama çokta önemli değil bizim için, bu sene mahsul az ama hayvanımız iyi para yapıyor. Biçin yapıyoruz. Traktör biçin biçiyor. Traktör biçer balya yaparız. Önceden dedelerimiz, babalarımız 50 dekarı bir güne biçerdi, biz bugün 50 dekarı bitiriyoruz” dedi.

Sıcak havaya aldırış etmeden tarlalarında çalışan köylüler, topladıkları mahsullerini patos vurarak hayvanların kışlık yemi olan saman yapıyor. Bir taraftan arpa ve buğdayını da ayıran köylü daha sonra buğdayı un yapmak için değirmenin yolunu tutuyor.

Kars’ta bu yıl havaların kurak geçmesinden dolayı mahsullerinin beklentilerinin altında olduğunu belirten köylüler, elde ettikleri mahsullerin tarlada kalmaması için sıcağa havaya rağmen akşam saatlerine kadar çalışıyorlar. 


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