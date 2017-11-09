Kars'ta PKK/DGH operasyonu: 7 gözaltı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar da üniversite öğrencisi şüpheli 7 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH Kars yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, yine Kars'ta, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda düzenlenen basın açıklaması, miting, yürüyüş gibi eylemlere katıldığı, koordine ettiği tespit edilen Kafkas Üniversitesinde öğrenci olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda Kars Merkezi ile Sarıkamış ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüpheli 7 kişi yakalandı. Yakalanan 7 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.

Işık Çapanoğlu