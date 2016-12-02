Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün Kars’taki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütünün sözde ‘Demokratik Özerkliğin’ inşası amacıyla Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanmasının alt yapı çalışmaları kapsamında sivil toplum örgütlerini tek çatı altında toplayarak mevcut yasama, yürütme, yargı ve eğitim sistemlerine karşı alternatif sistemler oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Sözde Barış ve Uzlaşma Komisyonları kurarak alternatif yargı örgütlenmesi yapmışlar

HDP ve DBP’ye düzenlenen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütünün, vatandaşların devletin adli kurumlarıyla irtibatını ortadan kaldırarak kendi alternatif yargı örgütlenmesini oluşturmak amacıyla, sözde Adalet Komisyonları/Barış ve Uzlaşma Komisyonlarını kurarak alternatif yargı örgütlenmesi oluşturdukları ve taraflar arasındaki olaylara müdahil oldukları, bu faaliyetleri Kars merkezinde ve ilçelerinde HDP ve DBP binalarını kullanarak yürüttükleri belirlendi.

HDP ve DBP Kars İl Eşbaşkanları gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı oldukları, terör örgütü adına Kars’ta eylem ve faaliyetlerde bulunarak örgütün yargı ayağını oluşturdukları yine terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçeleri ve Iğdır ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında DBP ve HDP Kars İl Teşkilatı Eş Başkanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi

Öte yandan gözaltına alınan şahısların ikametlerinde, HDP Kars İl Teşkilatı, DBP Kars İl Teşkilatı ve Kağızman İlçe Teşkilatı ile DBP Digor İlçe Teşkilatı binalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Aralarında HDP ve DBP Kars İl Eş Başkanlarının olduğu şüpheli 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Işık Çapanoğlu