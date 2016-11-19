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Kars'ta Sağlık-Sen Başkanı ve iki doktor FETÖ/KCK’dan görevden alındı

Kars’ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ve PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda birisi Sağlık-Sen İl Temsilcisi ikisi doktor toplam üç kişi görevden alındı.


19 Kasım 2016 18:07

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce kararlılıkla yürütülen FETÖ/PYD ve PKK/KCK operasyonları kapsamında 3 kamu personeli görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Sağlık Sen İl Başkanı Hasan Yazıcı’nın da bulunması dikkat çekti. Yazıcı, 15 Temmuz sonrasında sık sık Demokrasi Meydanı’nda boy gösteriyordu. Demokrasi Meydanı’nda zaman zaman yerini alan ve buna rağmen eline bayrak almayan Yazıcı’nın görevden alınması ise operasyonların kararlılıkla yürütülmesine bağlanıyor.

Edinilen bilgilere göre; Kars'ta devam eden Fetullahçı Terör Örgütü ve PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Sağlık Sen Kars Temsilciliği görevini yapan Hasan Yazıcı ve Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrah Uzmanı Doktor Hasan Altun ve Göz Doktoru Müslim Beyoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın emri ile görevlerinden alındı.

Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bilgi verildiği öğrenildi. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: FETÖ KCK, görevden alındı, iki doktor, kars, Sağlık Sen Başkanı


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