Diğer
Kategoriler

Kars’ta sıcak hava en çok hayvancılıkla uğraşanlara yaradı

Kars’ta havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi en çok hayvan yetiştiricilerine yaradı.

Karsta sıcak hava en çok hayvancılıkla uğraşanlara yaradı

15 Kasım 2017 14:13

Güneşli havayı fırsat bilen havya yetiştiricileri, hayvanlarını yeniden araziye çıkararak otlatmaya başladı.
Sıcak ve güneşli havanın etkili olduğu kentte, kar yağana kadar hayvanlarını dışarıda otlatacağını ifade eden Emrah Tok, hayvanlarının dışarıda otlamasının yem ve samandan tasarruf etmelerine yardımcı olduğunu belirtti.
Tok, “Hava güneşli, normalde bu mevsimde hayvanlarımız içeride olur. Ama kar yağmadığı için hayvanlarımızı tekrar dışarı çıkarttık. Havalar soğuyana kadar bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Kars’ta son günlerin en sıcak kasım ayının yaşandığına dikkat çeken Emrah Tok, kar yağana kadar, havalar soğuyana kadar hayvanlarını dışarı da otlatacağını sözlerine ekledi. 

Serkan Erkoç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç