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Kars’ta soğuk ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

Kars’ta soğuk ve sis etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 15’e düştüğü kentte, sabah saatlerinde termometreler eksi 8’i gösterdi.

Karsta soğuk ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

15 Ocak 2018 10:58
Kars’ta soğuk ve sis hayatı olumsuz etkiliyor - Tıkla İzle

Kars’ta sabah erken saatlerde soğukla birlikte etkili olan sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte araçlar ilerlemekte zorlandı. Kars’ta bu yıl kışın geçen kışlara oranla daha iyi geçtiğini ifade eden Mahmut Karataş, “Memleketimizin güzelliği budur. Kar, soğuk. Yazı bir başka güzeldir. Kışı da bir başka güzel, sis var. Doğru ama bu sene fazla kış yaşamadık. Allah’ın hikmeti kar da yok. Soğukta fazla bir şey değil” dedi.

Kars’ta soğukla birlikte etkili olan sis trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, özellikle kent dışında yüksek kesimlerde sisin daha yoğun olduğunu ifade ederek sürücülerden önlerindeki araçlarla aralarını mesafe koymalarını istedi. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kars, sis, soğuk

 

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