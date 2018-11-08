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Kars'ta terör örgütü yanlısı bir kişi tutuklandı

Kars'ta terör örgütü yanlısı bir kişi tutuklandı
Kars'ta terör örgütü yanlısı bir kişi tutuklandı

Kars’ta, bir kişi PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı'nca yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda; PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Selim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, TEM Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.
Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi. 

Işık Çapanoğlu
 

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