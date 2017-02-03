Kars’ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi sebebiyle, Kars-Arpaçay-Çıldır karayolunun Arpaçay rampasında araçlar mahsur kaldı. Araç sürücülerinin yardımına ise Arpaçay Belediyesi ile Karayolları ekipleri yetişti. Kendi imkanlarıyla tipide aracını kurtarmak isteyen bir sürücünün yüzü buz tuttu. Buz tutan yüzüne aldırış etmeden aracını kurtarmaya çalışan sürücü kameralara yansıdı.

Tipinin etkili olduğu bölgede yolun açılmasının ardından araçlar iş makineleriyle çekilerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kar yağışının ardından özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle 58 köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Işık Çapanoğlu

