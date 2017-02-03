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Kars’ta tipiden kapanan yolda araçlar yolda kaldı

Kars-Arpaçay-Çıldır Karayolu’nda tipiden kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan araçları iş makineleri kurtardı. Bir sürücünün ise yüzü buz tuttu.

Karsta tipiden kapanan yolda araçlar yolda kaldı

03 Şubat 2017 09:13

Kars’ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi sebebiyle, Kars-Arpaçay-Çıldır karayolunun Arpaçay rampasında araçlar mahsur kaldı. Araç sürücülerinin yardımına ise Arpaçay Belediyesi ile Karayolları ekipleri yetişti. Kendi imkanlarıyla tipide aracını kurtarmak isteyen bir sürücünün yüzü buz tuttu. Buz tutan yüzüne aldırış etmeden aracını kurtarmaya çalışan sürücü kameralara yansıdı.

Tipinin etkili olduğu bölgede yolun açılmasının ardından araçlar iş makineleriyle çekilerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kar yağışının ardından özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle 58 köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. 

Işık Çapanoğlu
 


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