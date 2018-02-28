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Kars’ta tipiye yakalanan 8 kişi kurtarıldı

Kars’ta su tamiri için yaylaya çıkan 8 kişi tipiye yakalanarak mahsur kaldı. 8 kişi, donmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Karsta tipiye yakalanan 8 kişi kurtarıldı

28 Şubat 2018 18:06

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü Darboğaz Yaylası'na su tamiri için çıkan 8 kişi, bir süre sonra tipiye yakalandı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dört bir taraftan yapılan aramaya AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve UMKE katıldı. Yapılan aramalar sonucunda donmak üzere olan 8 kişi kurtarıldı. Ambulanslara taşınan 8 kişiden 6’sı Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin durumlarının ağır olduğu bildirildi. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kars, tipi

 

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