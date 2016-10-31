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Kars’ta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Karsta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

31 Ekim 2016 20:27

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Paşaçayır Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi istikametine gitmekte olan 42 PS 615 plakalı otomobil ile 36 AB 018 plakalı kamyonet çarpıştı. Karşı yönden gelen ve kazayı gören 36 AN 332 plakalı TIR'ın sürücüsü araçlara çarpmamak için direksiyonu kırınca araç şarampole uçtu. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: 1 ölü, 8 yaralı, kars, trafik kazası


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