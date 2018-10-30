Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
Van'dan Kars'a uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen, bir aracı narkotik ekipleri takibe aldı. Ekiplerce durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan 3 kişi üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şüpheliler üzerinde 172,79 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.