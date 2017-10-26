Kars’ta uyuşturucu operasyonu

Kars’ta, göreve başladığı günden itibaren suç unsurlarına yönelik yaptırdığı operasyonlarla dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kağızman’da sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan, Kars ve Iğdır Tuzlucu’da 4 ayrı noktaya operasyon düzenlendi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 5 kilo 888 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili biri kamu görevlisi 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli 5 kişin adreslerinde yapılan aramada, Kars Kağızman’da 113,74 gram esrar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Iğdır ili Tuzluca ilçesinde yapılan operasyonda 5 kilo 760 gram esrar ve 50 kök kenevir ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Uyuşturucu operasyonunda birisi kamu görevlisi şüpheli 5 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler hakkında TCK 188/3 ‘Uyarıcı veya Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan tahkikat başlatıldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce il genelinde sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yaptığımız çalışmalarımız demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle ev kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Işık Çapanoğlu