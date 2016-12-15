Tipi ve kar yağışının etkili olduğu Kars’ta Subatan Mahallesi’nde bulunan tren hemzemin geçitte donarak açılmayan makaslar yük trenin raydan çıkarttı. Karaya oturan treni kurtarmak için makinist ve Devlet Demir Yolları görevlileri seferber oldu.

Yetkililer kazma ve küreklerle raylarda ve makaslarda oluşan buzlar temizlendikten sonra, başka bir tren bölgeye gelerek uzun uğraşlar sonucu treni tekrar raylar üzerine oturttu. Rayların temizlenmesiyle birlikte kısa süreli araç trafiğine kapatılan hemzemin geçit, tekrar trafiğe açıldı.