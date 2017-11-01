Kart kopyalama yöntemiyle tüm hesabı boşaltıldı

Olay, önceki akşam Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Meydanı’ndaki bir bankanın ATM’sinde meydana geldi. İddiaya göre, ATM’de bir gün önce akşam para çeken Harun Kot, sabah hesabından para çekmek için tekrar ATM’ye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Hesabındaki 276 TL’nin 275’TL’sinin kart kopyalama yöntemiyle çalındığını fark eden Kot, yetkilileri arayarak mağduriyetini dile getirdi. Banka görevlilerinin parayı telafi noktasında kendisine yardımcı olmadığından şikayetçi olan Kot, mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

“Ben şu anda mağdurum ve kimse bana yardımcı olmuyor”

Mağduriyetinin giderilmesi adına banka görevlilerinin kendisine yardımcı olmadığını belirten Harun Kot, “ Dün akşam saat 20.30’da Şirinevler Meydanında bulunan ATM’den kartımı takarak para çektim. Hesabımda 286 lira vardı. Arkadaşlarımla çay içmek için 10 lira çektim. Sabah işe gittim, para çekme ihtiyacı duydum ve ATM’ye kartı taktığımda hesabımda 1 TL vardı. 275 lirayı hesabımdan çekmişler. Demek ki hesabımda 2 bin TL olsa onu da çekeceklerdi. Bu konuda bankaların hiçbir güvenlik önlemi yok. Yetkilileri arıyorum, bana kartınızı bloke edelim, diyorlar. Parayı telafi edecek bir yardımları olmuyor. 275 TL kimileri için büyük bir para olmayabilir benim durumumdaki bir insan için büyük bir meblağ. Ben şu anda mağdurum ve kimse bana yardımcı olmuyor. Bankayı arıyorum, kartın yenilenme talebini gönderdik diyorlar. Benim giden param ne olacak. Kartınız kopyalandı diyorlar, onu ben de anladım” diye konuştu.

Emrah Kuş