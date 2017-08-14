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Kartal 2017 Triatlonu nefes kesti

Kartal Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Kartal 2017 Triatlonu, kıyasıya mücadelelerle nefes kesti. Dragos Yelken Kulübü’nün bulunduğu sahilde gerçekleştirilen yarışlarda, Elit, Genç, Yıldız, Minikler, Paralimpik ve Yaş grupları kategorilerinde 700 erkek ve kadın sporcu ter döktü.

Kartal 2017 Triatlonu nefes kesti

14 Ağustos 2017 15:25

Kartal Sahilinde gerçekleşen bisiklet, yüzme ve koşu yarışlarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı’nın katkılarıyla ödül töreni düzenlendi. Törene Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı İsa Tamer Çelik, spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcuların aileleri katıldı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını takdim eden Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan yaptığı konuşmada, “ Bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz. Kartal’da böyle bir spor organizasyonunun gerçekleşmesine vesile olan Federasyon Başkanımız İsa bey ve ekibini tebrik ediyorum. Kartal Belediye Başkanı Sayın Op. Dr. Altınok Öz, göreve geldiği 2009’dan bu yana profesyonel ya da amatör ayırt etmeksizin tüm spor branşlarını ve sporcuları daima destelemektedir. Özellikle çocuklar ve gençlerde spor yapma bilincinin oluşması ve sporla uğraşmalarına büyük önem veren Başkanımız Altınok Öz, başka bir ilde programı olması nedeniyle aramızda olamadığı için, buradaki tüm sporcularımıza sevgi ve selamlarını iletiyor” dedi. 


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