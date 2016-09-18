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Kartal: 'Başakşehir son 6 yılın en istikrarlı takımı'

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta maçında evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Gaziantepspor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "Başakşehir son 6 yılın en istikrarlı takımı. Oyuncularım bu akşam kazanmak elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.

Kartal: Başakşehir son 6 yılın en istikrarlı takımı

18 Eylül 2016 22:27

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, “Bu maça bir haftadır çok ciddi hazırlandık. Gece gündüz çalışarak rakibimizi çok iyi analiz ettik. Başakşehir son 6 yılın en istikrarlı takımı. Bu kadar kısa zamanda biz hem fizik, hem de teknik ve taktik olarak çok iyi aşama kaydettik. Zamana ihtiyacımı var gelişiyoruz. Bugün 15 dakika bocaladık sonrasında oyuncularım elinden gelenin en iyisini yaptık. Çok pozisyona girdik değerlendiremedik. Rakibimiz duran toptan karambolden golü buldu. Bu maçta hakkımız en azından bir puandı. Biz mağlup olarak sahadan ayrıldık. Taraftarların mağlup takımı alkışlaması beni son derece mutlu etti. Kısa sürede iyi mesafe kat ettik. Bunun en iyi göstergesi bu akşam oynadığımız futboldu. Sahadan en az bir puanla ayrılamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Çok zorlu bir altı haftalık fikstüre sahibiz buna rağmen taktiksel bir felsefemiz var. Haftaya Fenerbahçe’ye konuk olacağız Fenerbahçe karşısında da aynı futbolu oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çicek

Etiketler: Medipol Başakşehir


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