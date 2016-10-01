Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal 3-1'lik Bursaspor galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, “Baştan sona üstün oynayan futbol oynamak isteyen, galip gelmek isteyen bir Gaziantepspor vardı. Golden sonra 5 dakika geri yaslandık ve kalemizde golü gördük. Rakibin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirmemiz lazımdı. 4., 5., 6. golü de atabilirdik olmadı. Futbolda rehavete gerek yok. Başka bir maçta olmaması için bize bir ders oldu. Haklı bir galibiyet elde ettik. Taraftarlarımız varsa biz varız. Gaziantepspor’un başarısı için varız. Ben bu takımın formasını giydim. Ben taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Gaziantepsporlu'yum bu takımın ekmeğini yiyorum. Biz bir takımız haftalarca çalışıyoruz. Biz zorluk derecesi yüksek takımlarla ilk altı haftada mücadele ettik ve her maç üstüne koyarak yolumuza devam ettik. Zaman zaman düşüşler olabilir" şeklinde konuştu.

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