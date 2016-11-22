Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Atiker Konyaspor’a 3-0 mağlup olan Gaziantepspor’da gözler hafta sonu oynanacak Kardemir Karabükspor mücadelesine çevrildi. Ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını Celal Doğan Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-siyahlılar mutlak galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı anlaşma sağladıkları bazı oyuncuların gelmekten vazgeçtiğini söyledi.

“Bölgesel sorunların sıkıntısını yaşıyoruz”

Son haftalarda takımın fazla gol yemesi konusunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, “Bunu sezon başında anlattık konuştuk. Bölgesel olarak yaşadığımız sorunlardan dolayı defans mevkisinden anlaştığımız oyunculara maalesef imza attıramadık. Buradaki sorunlardan dolayı oyuncular gelmek istemediler. Bunun sıkıntısını yaşadık hala da yaşıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz mevkilere oyuncu arayışlarımız sürüyor. Devre arasında da inşallah bu bölgelere istediğimiz takviyeleri yapmak için başkanımız ve yönetimimizle hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz”

Konyaspor maçında oyunun büyük bölümünde iyi mücadele sergilediklerini söyleyen İsmail Kartal, “Konyaspor maçında oyunun tamamını dikkate aldığımız zaman son haftalarda iyi oynayama çalışan bir takımız zaman zaman iyi oynayarak rakibe üstünlüğümüzü kabul ettiren bir takımız. Ancak basit hatalardan dolayı yediğimiz goller ve kaçırdığımız net gol pozisyonlarından dolayı sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamıyoruz. Son haftalarda şansızlık ve bireysel hatalardan kaynaklanan sorunlardan dolayı galip gelemiyoruz. Bu sorunların üstesinden gelmek için elbirliğiyle çalışıyoruz. İnşallah bu şansızlığımızı kalan 6 haftada en iyi sonuçları alarak devre arasına girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedef Karabük’ten en iyi sonuçla dönmek”

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Kardemir Karabükspor’un ligin en disiplinli takımlarından olduğuna dikkat çeken Kartal, “Bu ligde artık bir puan bile artık çok büyük bir önemi var. Karabük, bu ligin en disiplinli en çok mücadeleci takımlarından birisi biz de bunun bilinci içerisinde sahaya çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. İnşallah Karabük’ten iyi bir sonuçla Gaziantep’e döneriz” şeklinde konuştu.

“Oynadığımız futbolun karşılığını alamadık”

Ligde oynadıkları futbolun ve sergilenen iyi performansın puan tablosuna yansımadığını belirten Kartal, “Şu anda herkesin puan olarak birbirine yakın olduğu bir konumdayız. Bir galibiyet alan puan tablosunda 2-3 basamak yukarıya çıkabiliyor. Bir mağlup olan birkaç basamak aşağıda inebiliyor. Bu durumda her takımın birbirine yakın olması oyuncuları, kulüpteki çalışanları, yönetimleri ve teknik heyetleri tedirgin ediyor. Lige baktığınız zaman hiç kendini bu sıralarda görmek istemeyen takımlarda maalesef bugün alt sıralarda yer alıyor. Transfer yapılınca her şey düzelmiyor. Futbol zamanla ilgili bir oyun bu zaman içerisinde tabi ki bizim durumumuzun da daha iyi yerlerde olması gerekiyordu. Oynadığımızı futbolun ve sergilediğimiz performansın karşılığını alamadık. Bunu değiştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan takımla birlikte çalışmalara başlayan Fatau’nun fizik olarak hazır olması durumunda Kardemir Karabükspor maçında forma giyeceği öğrenildi. Sakatlığı devam eden Angan ise zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Kazım Uzunöz