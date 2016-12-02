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Kartal deplasmandan boş dönmüyor

Beşiktaş, bu sezonun başından beri deplasmanlarda oynadığı bütün maçlarda sahadan puan ya da puanlarla ayrıldı. Siyah-beyazlıların Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’ye karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Kartal deplasmandan boş dönmüyor

02 Aralık 2016 12:26

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Kadıköy deplasmanına konuk olacak. Kritik derbi maçta siyah-beyazlı taraftarlar da uzun bir aranın ardından Ülker Stadyumu’nda takımlarını destekleyebilecek. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göcek yönetecek. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

DEPLASMAN KARNESİ OLUMLU

Lider Medipol Başakşehir’in ardından ligde geride kalan 12 haftada deplasmanda oynadığı 6 maçta 14 puanla en çok puan toplayan ikinci takım olan Beşiktaş, yarın Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Deplasmanlarda 6 maçta 9 gol atan siyah-beyazlı takım kendi ağlarında ise 4 gol gördü. Şampiyonlar Ligi’nde de deplasmanda iki maça çıkan Şenol Güneş ve öğrencileri Napoli’yi 3-2 mağlup ederken, Benfica ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş bu sezon başından beri deplasmanlarda oynadığı toplam 8 maçta 18 puan topladı. Kara Kartal’ın maç başında deplasman puan ortalaması ise 2,5.

EN SON GALİBİYET 2005’TE

Namağlup olarak hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam Beşiktaş, unvanını korumak istiyor. Ancak 17 Nisan 2005’de oynanan ve 4-3’lük skorla Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy’de mağlup ettiği maçtan beri siyah-beyazlılar ezeli rakibini deplasmanda mağlup edemiyor. İki takım arasında oynanan 120 maçta ise Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Bu 120 maçta 45 kez galibiyetle sahadan ayrılan sarı-lacivertlilere karşı Beşiktaş ezeli rakibini 38 kez mağlup edebildi. 37 maç ise berabere sonuçlandı.

İki ezeli rakip arasında oynanan son 5 maçta ise Fenerbahçe’nin 4 galibiyetine, Beşiktaş 1 galibiyetle yanıt verdi. 1 maç ise berabere bitti. Bu 5 maçta sarı-lacivertli takım rakip ağlara 7 gol kaydederken, siyah-beyazlılar ise 4 golle yanıt verdi.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş’ın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma, Atiba ve Marcelo Guedes kart sınırında bulunan oyuncular. Sakatlığı bulunan Caner Erkin ve Talisca’da siyah-beyazlı formayı giyemeyecek.

Siyah-beyazlıların Fenerbahçe karşısında sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Cenk Tosun, Aboubakar."

Etiketler: beşiktaş


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