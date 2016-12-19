Kupada ilk iki haftada Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor’u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, kupadaki çıkışını sürdürmek istiyor. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde ilk mağlubiyet

Spor Toto Süper Lig’de 15 hafta sonunda 32 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında aldığı mağlubiyet ile namağlup gidişini sona erdirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet ile D Grubu'nda lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 3. hafta mücadelesinde Boluspor ile oynayacağı karşılaşmadan galip gelerek ligde aldığı Kasımpaşa mağlubiyetini unutmak istiyor.