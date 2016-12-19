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Kartal, mağlubiyeti unutmak istiyor

Ligde namağlup gidişatına Kasımpaşa deplasmanında aldığı mağlubiyet ile son veren Beşiktaş’ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a konuk olacak.

Kartal, mağlubiyeti unutmak istiyor

19 Aralık 2016 11:52

Kupada ilk iki haftada Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor’u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, kupadaki çıkışını sürdürmek istiyor. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde ilk mağlubiyet

Spor Toto Süper Lig’de 15 hafta sonunda 32 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında aldığı mağlubiyet ile namağlup gidişini sona erdirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet ile D Grubu'nda lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 3. hafta mücadelesinde Boluspor ile oynayacağı karşılaşmadan galip gelerek ligde aldığı Kasımpaşa mağlubiyetini unutmak istiyor. 


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