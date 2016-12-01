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Kartal: 'Mağlup olmaktan korkmuyorum'

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Genç oyunculara şans vereceğiz ki hem Türk futboluna kazandıralım hem de Gaziantepsor’a önümüzdeki dönemde faydalı olsunlar” dedi.

Kartal: Mağlup olmaktan korkmuyorum

01 Aralık 2016 21:23
Kartal: 'Mağlup olmaktan korkmuyorum' - Tıkla İzle

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Osmanlıspor - Gaziantepspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça 6 genç oyuncuyla çıktıklarını kaydeden Kartal, “İlk devre 2-0 geriye düştük. İkinci yarı Gaziantepspor’a yakışır bir mücadele oynamamı gerektiğini ve bunu yapabilecek futbolcularımızla paylaştık. İkinci yarı çok iyi oynayarak bir gol bulduk. Bugün sahada genç oyuncuya şans verdim. Bu oyunculara şans vereceğiz ki hem Türk futboluna kazandıralım hem de Gaziantepsor’a önümüzdeki dönemde faydalı olsunlar. Ben bunu Fenerbahçe’de yapmıştım burada da yapıyorum. Mağlup olmaktan da korkmuyorum” şeklinde konuştu.  

Caner Ünver - Fatih Erdoğan

Etiketler: Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal


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