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Kartal önce ağlattı, sonra mutlu etti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde siyah-beyazlı renklere gönül veren Çolak ailesinin küçük bireyi 6 yaşındaki İbrahim Ege Çolak’ın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri oldukça ilgi gördü. Beşiktaş’ın Benfica karşısında 3-0 yenik duruma düşmesi minik İbrahim’i gözyaşlarına boğdu.


27 Kasım 2016 14:49

Geçtiğimiz hafta içi Vodafone Arena’da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlayan Beşiktaş maçın ilk yarısında 3-0 geriye düştü ve 6 yaşındaki İbrahim Ege Çolak, gözyaşlarına hakim olamadı. Beşiktaşlı olan ve siyah-beyaz renklere aşık olan minik İbrahim’in gözyaşları karşısında baba Ergun Çolak, "Oğlumu öyle görünce çok üzüldüm, biz ailece Beşiktaşlıyız. İçimden, Allah’ım bu maçta iyi bir netice alalım, lokma döktüreceğim dedim. Rabbim dualarımızı duydu, oğlumun Beşiktaş sevgisini çok iyi biliyorum. Onun gözyaşları dinsin diye dua ettim ve Kartalımız ikinci yarıda istediğimiz bir geri dönüşe imza attı" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi gördü
Öte yandan Beşiktaş’ın Benfica karşısında gösterdiği geri dönüş tüm dünyada ses getirirken, minik İbrahim’in gözyaşları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılınca büyük ilgi gördü. Beşiktaş’ın Benfica karşısında 3-3 berabere kalmasının ardından gözyaşları yerini gülücüklere bırakırken, Benfica maçı sonrası baba Ergun Çolak’ta lokma hayrı yaptı ve Turgutlu’da siyah-beyazlı renklere gönül veren isimlerle bir araya geldi.
Maç anında gözyaşlarına boğulan İbrahim Ege, babasının yaptığı sürpriz karşısında oldukça mutlu oldu ve alanda asılı bulunan Beşiktaş bayrağına sarılarak takımına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Etiketler: İbrahim Ege Çolak, manisa


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