Diğer
Kategoriler

Kartal otomobille Almanya’ya gittiler

Düzce'den Kartal model otomobille Almanya’ya giden iki arkadaş büyük ilgi gördü.

Kartal otomobille Almanyaya gittiler

05 Şubat 2017 11:48
Kartal otomobille Almanya’ya gittiler - Tıkla İzle

Düzce’de oturan ve uzun süre Almanya’da kalan 58 yaşındaki Nail Arslan, çocukluk arkadaşı Sefer Dinar ve kurt köpeği ile Almanya’daki akrabalarının yanına gitmeye karar verdi. Haftalar öncesinden 95 model Kartal marka aracının bakımını yaptıran Arslan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yola çıktı. Almanya’daki akrabalarına Düzce’den mısır ekmeği, kara lahana, palamut, hamsi, kabak, elma, armut gibi gıda maddeleri götüren iki kafadar, yaklaşık 3 günlük yolculuğun ardından Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden Almanya'ya ulaştı. 95 model aracıyla Almanya’ya giriş yapan iki arkadaş, burada yaşayan Türklerin ve Almanların ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada fenomen oldu
Almanya sınırlarına girdiğinde 81 EG 915 plakalı Kartal model otomobili gören Türk vatandaşlarının kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini ve yanından geçen araçların sürekli kendilerine selektör yaptığını ifade eden Nail Arslan, trafik ışıklarında kendilerini durdurup fotoğraf çekildiklerini belirtti. Akrabalarının yanına gittiği esnada bir Türk vatandaşı tarafından videoya alınmasıyla sosyal paylaşım sitelerinde fenomen olan Arslan, “Düzceliyiz, biraz da deliyiz” diyerek yüzlerde tebessüm bıraktı. 

Ali Yıldız
 

Etiketler: Kartal, otomobil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!