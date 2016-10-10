İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “2019'da 400 km'den Fazla Metro Ağı” hedefi kapsamında 4 buçuk kilometrelik Kartal - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı hizmete açıldı. Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan Kartal - Pendik - Tavşantepe Hattı 06.00 itibariyle seferlerine başladı. Metronun ilk seferine katılan Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin yeni hattın hayırlı olmasında temennisinde bulunarak, “Bu gerçekten önemli bir yatırırım İstanbul Büyükşehir Belediyemizin en önemli faaliyetlerinden en önemli yatırımlarından biri. Uzun zamandır Pendik halkı, Pendik’ten metroya binmeye bekliyordu. Bugün metroya bindiğimiz ilk gün. Önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’a teşekkür ediyoruz. Bizde bugün istedik ki Ak Parti teşkilatı, Pendik Belediyesi olarak bu il seferde bir arada olalım ve bu ilk seferin heyecanını birlikte yaşayalım. Onun için hep beraber buradayız. Ümit ediyorum ki bunun resmi açılışını heyecan içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Pendik’te 3 metro istasyonu

Pendik ilçesi sınırları içerisinde 3 metro durağı olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin, “Pendik sınırları içerisinde 3 durak var. Tavşantepe durağı, Pendik durağı ve kuzey tarafı Yakacık, güney tarafı Yeşilbağlar olan Adnan Kahveci durağı olmak üzere 3 tane durağımız var” şeklinde konuştu.

İhalesi 6 Mart 2013 tarihinde yapılan çift hatlı olan metro, Yakacık (Adnan Kahveci), Pendik ve Kaynarca (Tavşantepe) olmak üzere 3 istasyondan oluşuyor. Metro hattının tüm istasyonlarında yürüyen merdivenli giriş-çıkışlar ile engelliler için asansörler bulunuyor. D-100 Karayolu güzergahındaki tüm istasyonlarda, kuzey ve güney taraflarda giriş - çıkışlar ve bu giriş - çıkışlar arasında altgeçitler yer alıyor.

Mustafa Biçer