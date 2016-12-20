Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Kartal, potadaki çıkışını sürdürmek istiyor

Kartal, potadaki çıkışını sürdürmek istiyor

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Yunan ekibi AEK Ahens’i konuk edecek.

Kartal, potadaki çıkışını sürdürmek istiyor

20 Aralık 2016 10:51

Deplasmanda karşılaştığı AEK Athens’i 88-78 gibi farklı bir skorla geçen Beşiktaş Sompo Japan, evinde kazanıp FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip yarın saat 20.00'de Akatlar Arena'da AEK Ahens ile karşı karşıya gelecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lider durumda yer alan siyah-beyazlı ekip, 10. hafta itibariyle 8. galibiyetini almak istiyor. 2 mağlubiyetini de deplasmanda alan Beşiktaş Sompo Japan, kendi evinde Yunan rakibine karşı oynayacağı mücadeleyi kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor. 

Etiketler: Beşiktaş Sompo Japan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç