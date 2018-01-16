Kartal sahaya iniyor !

Ligde zirve yarışının 6 puan gerisinde kalan son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, 2018'in ilk resmi maçında Osmanlıspor'la Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında karşılaşacak. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te yapan siyah-beyazlılar, kampın ardından ilk antrenmanını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Bugün yapılacak olan çalışmayla birlikte Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Ankara deplasmanına birçok yıldız oyuncuyu götürmeyecek. Özellikle Başkent'teki hava şartları ve zeminin soğuktan olumsuz etkilenmesi nedeniyle futbolcularına uyarılarda bulunan Güneş, sakatlık yaşanmasını istemiyor.

10 maçta 9 kez kazandı

Beşiktaş, Osmanlıspor'la karşılaştığı maçlarda büyük üstünlük sağlamış durumda. İki ekip arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlılar 9 kez galibiyete uzanırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Yarın saat 20.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İlker Takpak yapacak.

Bozhan Memiş

