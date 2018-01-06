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Kartal sahil yolunda kaza: 1 ölü

Kartal sahil yolunda sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kartal sahil yolunda kaza: 1 ölü

06 Ocak 2018 09:45
Kartal sahil yolunda kaza: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Kartal sahil yolunda Pendik istikametine meydana geldi. Ufuk Çoban’ın kullandığı 34 PG 9824 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz kimliği tespit edilemeyen erkek bir şahsa çarptı. Çarpma sonucu 55 yaşlarında olduğu sanılan erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü Ufuk Çoban, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinde hayatını kaybeden şahıs ise, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunun bir süre aksayan trafiği çalışmaların bitmesinin ardından tekrar normale döndü. 

Mustafa Esen

Etiketler: Kartal, kaza

 

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