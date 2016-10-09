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Kartal sahilde ceset bulundu

Kartal sahilinde sabah saatlerine 40 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Karaya vuran ceset, polis tarafından incelenerek Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kartal sahilde ceset bulundu

09 Ekim 2016 10:36
Kartal sahilde ceset bulundu - Tıkla İzle

Kartal sahili Eski Kumcular İskelesi’nde denizden karaya vuran bir erkek cesedi bulundu. İskelede çalışan bir vatandaş tarafından görülerek ihbar edilen ceset üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde çalışma yaptı. 40 yaşlarında olan şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde bir süre çalışma yaptı. Şahsın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Karaya vuran cesedi görerek polise haber veren iskele çalışanı Mehmet Yeniay, “Çöp torbası zannettim. Daha sonra polise haber verdim” şeklinde konuştu. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. 

Mustafa Esen


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