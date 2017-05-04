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Kartal sahilinde demirli icralık gemi su alarak battı

Kartal sahilinde icralık olduğu için iskelede bağlı bulunan bir gemi su alarak battı. Geminin kaptanı Hakan A. geminin tanklarının boş olması nedeniyle çevre kirliliğine neden olmayacağını ifade ederek, “Çevre kirliliğine neden olmayacak ama milli servet olduğu için gemi elden gitmiş oldu” dedi.

Kartal sahilinde demirli icralık gemi su alarak battı

04 Mayıs 2017 12:25
Kartal sahilinde gemi su alarak battı - Tıkla İzle

Kartal Kumcular sahilinde ödenemeyen borçları nedeniyle icralık oldukları için bekletilen gemilerden biri olan Yakup Ağa isimli gemi, bağlı bulunduğu iskelede su alarak battı. Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan fırtınada aynı gemi bir Rus gemisi ile demirli olduğu yerden ayrılmış ve kıyıya vurmuştu. Yaklaşık bir buçuk yıldır icralık durumda beklediği öğrenilen gemi, öğle saatlerine doğru su alarak battı.

İskeleye bağlı bir şekilde batan geminin durumu üzerine olay yerine gelen geminin kaptanı Hakan A. “Gemi banka borcundan dolayı alıkonuldu bir buçuk sene önce. Daha önce bir Rus gemisi ile birlikte karaya vurdu. Bunu kurtardık ve tekrar buraya getirildi. Ama o zaman belirli yerlerden yara almıştı. Daha önce aldığı yaralardan su almaya başlayınca su ambarları da su aldı ve gemi bu şekle geldi” şeklinde konuştu.
Kaptan Hakan A. “Bizi sevindiren taraf tanklarının boş olması, herhangi bir yağ ve yakıt bulunmaması. Yani çevre kirliliğine maruz bırakmayacak ama sonuçta bir milli servet olduğu için gemi elden gitmiş oldu. Buradan çıkarılmaz daha. Çünkü çıkarılma maliyetleri geminin maliyetlerini geçer. Muhtemelen parçalanıp buradan çıkarılacak” diye konuştu.

İskeleye bağlı olarak batan geminin bir tehlike oluşturmadığı ve ilerleyen zamanlarda çıkartılacağı öğrenildi. Öte yandan Kumcular sahilde icralık durumda olan çok sayıda geminin olduğu görüldü. 

Mustafa Esen - Cenk İşver - Metin Başar

Etiketler: batma, gemi, Kartal sahili


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