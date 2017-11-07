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Kartal sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

İstanbul Kartal sahilinde bir erkek cesedi bulundu.

Kartal sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

07 Kasım 2017 12:00

Olay, sabah saatlerinde Kartal Atalar Mahallesi Atalar Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah spor yapmak için sahile giden vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen deniz polisi ve itfaiye ekipleri cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kıyıya çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonuncunda ise, yaklaşık 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Cenk İşver/İHA)

 

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