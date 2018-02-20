Kartal: 'Sonuç önemli değil, çocuk istismarı son bulsun'

Deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Samsunspor maçı sonrası basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, “Oyun tam istediğimiz gibi başladı. Öne de geçtik. Başka pozisyonlar da yakaladık. Daha sonra oyuncularım topu kaybettikten sonra top ele çarpınca hakem penaltı verdi. Golü yedikten sonra devre 1-1 bitti. İlk yarıda 2 net pozisyon değerlendiremedik. İkinci yarıda da son bölümde pozisyonlar yakaladık. Samsunspor’da maça iyi hazırlanmış. İyi bir kadroları var. Bugün 1 puan alarak evimize dönüyoruz. Futbol oynadık. Galip geldik, berabere kaldık ya da yenildik. Çok fazla öneminin olduğuna inanmıyorum. Çünkü ülkemiz kritik günlerde sınır ötesinde mücadele eden güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Çocuk istismarı olaylarıyla ilgili Türkiye’de bu işlerin son bulmasını istiyorum. Çocuklar hepimizin çocukları. Benim de 5 tane çocuğum var. Allah çocuklarımızı korusun. Devletimizin bu olaylar karşısında en ağır cezaları vermesini istiyorum” diye konuştu.

Erdi Demür