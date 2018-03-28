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Kartal Stadyumu'nda tehlikeli antrenman havadan görüntülendi

Kartal Belediyesi tarafından bir kısmı yıkılan Kartal Stadyumu’nda futbolcuların moloz yığınları arasında antrenman yapması şaşkına çevirdi. Futbolcuların yıkıntı arasında tehlike içinde yaptığı antrenman havadan görüntülenirken, Kartal Belediyesi'nin bu duruma kayıtsız kaldığını iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kartal Stadyumunda tehlikeli antrenman havadan görüntülendi

28 Mart 2018 10:09
Kartal Stadyumu'nda tehlikeli antrenman havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Tarihi başarılarla dolu olan Kartal Spor'un maçlarını oynadığı Kartal Stadyumu’nun bir kısmı Kartal Belediyesi tarafından yıkıldı. Moloz yığınları arasında kalan stat yıkıma rağmen kapatılmadı. Statta daha önceden antrenman yapan futbol takımlarına da yer gösterilmeyince takımlar adeta moloz yığınlarının arasında antrenmanlarına devam etti. Futbolcular sahanın moloz olmadığı yerlerde atrenman yapmaya çalışırken, meydana gelebilecek bir kazaya ya da sakatlanma riskiyle de karşı karşıya kaldı. Volkan Demirel, Servet Çetin, Olcan Adın gibi Milli futbolcuların yetiştiği Kartalspor’un stadyumunda futbolcuların moloz yığınları arasında antrenman yapmaya devam etmesi içler acısı durumu ortaya koydu. Öte yandan futbolcuların yıkık dökük adeta savaş alanını andıran statta yaptığı antrenman havadan görüntülendi. Görüntülerde moloz olmayan yerlerde futbolcuların gruplar halinde çalıştığı görülüyor. Futbolcular molozlara çarpmamak için büyük gayret gösterdiği görülüyor.

Kartal Belediyesi’nin depreme dayanıklı olmadığı ve yıkılması gerektiği kararı ile stadyumun bir kısmı yıkılırken dükkanlarını olduğu tarafa yıkım yapılmadığı görüldü.

Kartal esnaflarından Selahattin Kürekçi: “Geleceğimiz meçhul, ileriye dönük plan yapamıyoruz. Burası harabe şekildeydi zaten. Stat bakımsızda, burayı bakımlı hale getirmek için masraf yaptık, dekore ettik, boyattık. Şimdi yıkılacağı söyleniyor. Zaten kışın son derece mustaribiz buradan. Yağmur yağdığı zaman direk içeriye akıyor. Buradaki esnaflar kendi imkanları ile bir branda aldılar üstünü örtüler yağmuru önlemek için. Bütün bunlara rağmen bir de yıkılacağı söyleniyor. Toplantılar yaptık ama muamma ne zaman yıkılacak, ne şekilde olacak. Bizlerin konumu ne olacak? Bize yer gösterecekler mi? veya bura tekrar yapılırsa bize dükkan verilecek mi? hiç birisini bilmiyoruz. Belediye yıktı oraları çünkü oralarda dükkan yoktu boş bir alandı. Bir hurdacı geldi yıktı. Hurdasını aldı, gitti” dedi.  

MUSTAFA BİÇER

 

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