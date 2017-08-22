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Kartal yağmur altında çalıştı

Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yağmur altında çalıştı. Futbolcular, hücum ve savunma varyasyonları yaptı.

Kartal yağmur altında çalıştı

22 Ağustos 2017 19:43

Süper Lig’in 3. haftasında Bursaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yağmur altında yapılan antrenmanda Boyko yer almadı. Isınma hareketlerinin ardından dar alanda 1’e 1, 2’ye 2 ve 3’e 3 hücum ve savunma varyasyonları yapan futbolcuların oldukça hırslı görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.

QUARESMA, SEFA’YA FORMA VERDİ

’Come to Beşiktaş’ videolarını kendi uyarlamalarıyla Quaresma’ya çeviren ve Come to Quaresma yapan Beşiktaş taraftarı Sefa, antrenman öncesinde Quaresma ile buluştu. Sefa’nın hazırladığı videolar Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın dikkatini çekmişti. Sefa’nın yanına gelen Ricardo Quaresma, Beşiktaş taraftarına forma hediye etti. Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bozhan Memiş 

Etiketler: beşiktaş, yağmur


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