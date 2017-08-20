Kartal, 'Zamana ihtiyacımız var'

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Altınordu, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin en iyi pas yapan takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini anlatarak, “Bu lige yeni çıkan, yeniden bir oluşum içerisinde olan bir takımımız var. Eksiklerimiz var. Zamana ihtiyacımız var. Zaman içerisinde eksik olan oyuncularımızın takıma katılımıyla daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. İkinci yarı yaptığımız taktiksel hamleyle 3 net pozisyon yakaladık. Bunlardan biri direkten döndü. Bunları değerlendiremedik. Biraz zamana ihtiyacımız var. Altınordu'ya karşı bu akşam centilmence bir mücadele verdik. Hem Altınordu hem de kendi oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri