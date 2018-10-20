Kartal'a İzmir'de coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, yarın saat 19.00'da Göztepe ile Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, İzmir'e geldi. Siyah-beyazlıları Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş'ta kart cezalısı Vida ile sakatlıkları bulunan Pepe, Adriano ve Ljacic İzmir kafilesinde yer almadı.

Siyah-beyazlılar sonrasında konaklayacağı ötele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Halil Karahan - Tolga Tahçı

