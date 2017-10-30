Kartal’a yeni hastane

Hastanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Öz,” Burada ben ameliyatlar yaptım. Hastaneyi yakından tanıyorum. Tekrar hizmete girmesinden mutluluk duyuyorum. Böyle bir dönemde cesaret gösterenleri ve girişimcileri kutluyorum. Hastalara da şifa dağıtmasını ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İbni Sina Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Sulu İHA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Adnan Kahveci ile geliştirdiği “çalışanın iş yerine ortak olması” projesini yeni hastanesiyle hayata geçirdiğini belirten Sulu “18 sekiz yıldır Küçükyalı’da sağlık hizmeti vermekteyiz. Allah nasip etti büyüdüğümüz ilçe olan Kartal’da böyle büyük bir hastaneyi açmak bugüne nasip oldu. Tam teşekküllü bir hastane açtık” diye konuştu.

‘Çalışanın iş yerine ortak olması’

Burada farklı bir yapılanma olduğunu belirten Sulu “17 sene beraber çalıştığım arkadaşlarımı ben bu hastaneye hissedar yaptım. Siyasi danışmanlığını yaptığım Adnan Kahveci ile birlikte geliştirdiğimiz ‘çalışanın çalıştığı yere ortak olması’ projesini hayata geçirdiğim için çok mutluyum. Başhekiminden, aşçısına, işletme müdüründen, hemşiresine birçok kişiyi hastaneye ortak yaptım. Beraber yürüdüğüm insanlara karşı vefa örneği göstererek ve bundan sonrada beraber yürümek için birlik olacağız” şeklinde konuştu.

Tevfik Sulu, hastanenin yoğun bakımı, yeni doğan yoğun bakımı, ameliyathaneleri, 56 yatak kapasiteli bölgeye sağlık hizmeti verecek bir kurum olduğunu belirtti.

Hastane, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel'in okuduğu dualarla açıldı. Ardından katılımcılar Sulu'nun odasına çıkarak hastane hakkında bilgi alıp, sohbet etti.

Açılış törenine, Kartal Belediye Başkanı Doktor Altınok Öz, Başbakanlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Haluk Dursun, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Bülent Katkak, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Temel, SGK Baş Müfettişi Aysel Salabas, Bürokrat Ahmet Baykan, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Zekai Tunca, Erdem Özgen, Mustafa Sağyaşar, Samime Sanay, Nihal Arda, Serap Kuzey, Yusuf Sezgin, Selma Güneri, Hababam sınıf oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Ağırman, Yaşar Özel'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Millet Vekilleri Erol Kaya, Halis Dalkılıç, Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Abdullah Başcı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanları Mehmet Sekmen, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve çok sayıda bürokrat, akademisyen telgraf gönderdi.

Fatih Gavuz - Fırat Aksoy