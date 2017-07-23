Diğer
Kategoriler

Kartal'da 2 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizden çıktı

Kartal’da denizden yaşlı bir adamın cesedi çıktı. Cesedin 2 gündür haber alınmayan Musa Acılıoğlu’na ait olduğu belirlendi.

Kartalda 2 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizden çıktı

23 Temmuz 2017 12:01

Edinilen bilgiye göre, Kartal sahilinde yürüyen bazı vatandaşlar deniz yüzeyinde bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracılığı ile kıyıya çıkarılan cesedin, kendisinden iki gündür haber alınamayan 68 yaşındaki Musa Acılıoğlu’na ait olduğu belirlendi. Haber verilen Acılıoğlu’nun yakınları olay yerine geldi. Yakınları burada gözyaşlarını tutamazken, yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. 

Mustafa Esen

Etiketler: ceset, Kartal, kayıp şahıs


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!