Kartal’da 29 Ekim coşkusu

Kartal Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce Kartallı vatandaş, Kartal Kazım Meydanı’ndan, Kartal Meydanı’na kadar düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne katıldı. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ün de katıldığı yürüyüşte vatandaşlar ellerinde taşıdığı Atatürk posterleri ve meşalelerle Cumhuriyet’in 94’üncü yaşının coşkusunu yaşadı. Daha sonra ise Kartal Meydanı’na kurulan dev sahnede Boğaziçi Caz Korosu ve usta sanatçı Şevval Sam sahne alarak birbirinden güzel parçaları Kartallılar için seslendirdi.

“Türk insanı kağıt paraya benzer, ışığa tuttuğun zaman Atatürk’ü görürsün”

Sahneden Kartallılara seslenen Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, “Bu coşku, güzellik ve cumhuriyete sahip çıkma duygusu oldukça hiç kimse umudunu kaybetmesin ve hiç kimse de heveslenmesin. Bir televizyonda şunu söyledim; Türk insanı kağıt paraya benzer, ışığa tuttuğun zaman Atatürk’ü görürsün. Eğer o insanın içinde Atatürk yoksa sahtedir. Buradaki kimse sahte değil, gerçek cumhuriyetçi yurtsever. Sizleri seviyorum ve sizin belediye başkanınız olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Harun Basat