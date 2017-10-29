Diğer
Kategoriler

Kartal’da 29 Ekim coşkusu

Kartal’da, Cumhuriyet’in 94`üncü yılı binlerce vatandaşın katıldığı kortej eşliğindeki yürüyüş ve sonrasındaki konserlerle kutlandı.

Kartalda 29 Ekim coşkusu

29 Ekim 2017 23:38

Kartal Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce Kartallı vatandaş, Kartal Kazım Meydanı’ndan, Kartal Meydanı’na kadar düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne katıldı. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ün de katıldığı yürüyüşte vatandaşlar ellerinde taşıdığı Atatürk posterleri ve meşalelerle Cumhuriyet’in 94’üncü yaşının coşkusunu yaşadı. Daha sonra ise Kartal Meydanı’na kurulan dev sahnede Boğaziçi Caz Korosu ve usta sanatçı Şevval Sam sahne alarak birbirinden güzel parçaları Kartallılar için seslendirdi.

“Türk insanı kağıt paraya benzer, ışığa tuttuğun zaman Atatürk’ü görürsün”

Sahneden Kartallılara seslenen Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, “Bu coşku, güzellik ve cumhuriyete sahip çıkma duygusu oldukça hiç kimse umudunu kaybetmesin ve hiç kimse de heveslenmesin. Bir televizyonda şunu söyledim; Türk insanı kağıt paraya benzer, ışığa tuttuğun zaman Atatürk’ü görürsün. Eğer o insanın içinde Atatürk yoksa sahtedir. Buradaki kimse sahte değil, gerçek cumhuriyetçi yurtsever. Sizleri seviyorum ve sizin belediye başkanınız olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. 

Harun Basat

Etiketler: 29 ekim, Kartal

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç