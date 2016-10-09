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Kartal’da boşanmak üzere olan kadın, kocasını öldürdü

Kartal’da boşanmak üzere olan bir kadın, tartıştığı eşini vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kartalda boşanmak üzere olan kadın, kocasını öldürdü

09 Ekim 2016 22:30
Kartal’da boşanmak üzere olan kadın, kocasını öldürdü - Tıkla İzle

Hürriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde yaşanan olayda, iddialara göre boşanmak üzere olan Murat Taşocak, eşi B.T’nin yanında kalan kızını gündüz saatlerinde aldıktan sonra eve bıraktı. Akşam saat 18.30 sıralarında tekrar gelen Murat Taşocak, boşanmak üzere olan eşi B.T ile tartışmaya başladı. Bu sırada B.T, emekli astsubay olan babasının silahını alarak Murat Taşocak’ı sırtından vurdu. Yere yığılan Taşocak için olay yerine ambulans istendi ancak olay yerine gelen sağlık ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ise, Murat Taşocak’ın boşanmak üzere olduğu eşi B.T ve babası ile annesini gözaltına aldı. Olayı duyarak gelen Murat Taşocak’ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Taşocak’ın yakınları, “O çocuğu için öldü” diyerek tepki gösterdi.

Olayı gören vatandaşlar, “Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk. Bir tartışma sesi geldi. Büyük ihtimal aile kavgasıydı. Bir silah sesi geldi. Biz de ambulansı çağırdık ve polise haber verdik. Olay yerine gelen polis olaya müdahale etti ve biri kadın, biri erkek 2 kişiyi gözaltına aldı” dedi.
Öte yandan gündüz saatlerinde de bir tartışma yaşandığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından B.T’nin boşanmak üzere olduğu kocası Murat Taşocak hakkında darp edildiğini ileri sürerek karakola şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Murat Taşocak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.
 

Mustafa Esen
İSTANBUL 


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