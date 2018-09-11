Kartal'da dehşet anları kamerada

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Bilcanoğlu, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Çetin Akbulut'a elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında kurşun yağdırdı. Göğsünden vurulan Akbulut bir markete sığınarak kurtulmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar ise sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken Akbulut ise ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan Bilcanoğlu'nun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, yaralı Akbulut'un ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güpegündüz onlarca kişinin gözleri önündeki yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, Bilcanoğlu elindeki pompalı tüfekle Akbulut'un üzerine kurşun yağdırıyor. Sokaktaki vatandaşların korkuya etrafa koşturduğu görülüyor. Göğsüne isabet eden bir kurşunla yaralanan Akbulut, sokak üzerindeki bir markete sığınıyor. Bu sırada saldırganında ateş etmeye devam ederek Akbulut'un peşinden markete girmeye çalıştığı görülüyor. Marketteki ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Cenk İşver

