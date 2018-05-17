Diğer
Kategoriler

Kartal'da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada

Kartal'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir kafede oturan şahısların üzerine ateş açıldı. Kafedekilerin de saldırganlara silahla ateş açarak karşılık verdiği olayda bir kişi yaralanırken, çatışma anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Kartalda film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada

17 Mayıs 2018 10:02
Kartal'da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada - Tıkla İzle

Olay Kartal Soğanlık Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kafede bir masada oturan dört kişi sohbet ettikleri sırada dışarıdan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler şahısların üzerine silahla ateş açtı. Ne olduğunu anlamayan şahıslar ilk önce kendini yere atarken, bu sırada bir kişi yaralandı. Ardından kafede oturan şahıslar bellerinden silahları çıkararak, ateş açılan yöne doğru silahla karşılık verdi. Kafenin camları da bu sırada kırılırken, saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı.Olayda yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, film sahnesini aratmayan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar bir masada oturuyor. Sohbet ettikleri sırada dışarıdan ateş açılıyor. Şahıslar kendilerini yere atarken, bir kişi acı içinde yerde kıvranmaya başlıyor. Bu sırada kafenin camları kırılıyor.Ardından şahıslar bellerindeki silahları çıkarıp ateş açılan yere doğru silahla karşılık veriyor.  

Cenk İşver
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç